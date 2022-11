Feest is het thema van Gedichtendag 2023, poëtisch talent kan tot 11 december inschrijven voor het Stadsgedicht

Gedichtendag vindt plaats op donderdag 26 januari 2023. De voorbije twee jaar werd het feest van de poëzie vanwege corona een digitaal gebeuren met een videofilm waarin gedichten werden voorgedragen. Voorzitter Marc De Turck is opgelucht dat het in 2023 weer kan zoals vanouds, met een gedichtenwandeling en een afsluitend evenement. “Het is de twintigste editie en dus een beetje extra feest na de twee voorbije beklemmende jaren. De lijst met laureaten van de gedichtenwedstrijd oogt intussen wel indrukwekkend. Nederland heeft Ronse als gedichtenstad ook ontdekt want onze noorderburen leverden de jongste twee winnaars.” Op zondag 22 januari worden de laureaten in alle categorieën bekend gemaakt tijdens een academische zitting in het stadhuis.

Straattegels

Voor de wedstrijd 2023 zijn er opnieuw een aantal categorieën: van 12 tot en met 14 jaar, van 15 tot en met 17 jaar, van 18 tot en met 35 jaar en ouder dan 35 jaar. Per categorie is er een winnaar, het Stadsgedicht wordt verkozen over alle categorieën heen. Een fragment van dat winnende stadsgedicht wordt vereeuwigd in een straattegel die een plaatsje krijgt in het stadscentrum, tussen de Wijnstraat en de Stationsstraat . Daar bovenop is er ook een geldprijs. De winnaars van de andere categorieën krijgen een prijs in natura.

Elke deelnemer kan maximum 2 gedichten, ondertekend door een pseudoniem, indienen. De persoonlijke gegevens moeten in een afzonderlijke omslag of een bestand vermeld worden. Deelnemers aan de Gedichtenwedstrijd kunnen hun gedichten insturen tot en met zaterdag 10 december 2022. De inzendingen kunnen verstuurd worden naar: Openbare Bibliotheek tav Sophie Delbar, De Biesestraat 4 in 9600 Ronse.

Meer info krijg je via ook tel. 055/23.28.66 of sophie.delbar@ronse.be.