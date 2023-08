FAST toont zich op de zomerkampioenschappen

Kunstin­stal­la­tie Disclaimer geeft het (voorlopige) einde van fietssnel­weg F421 kleur: de (taal)grens die geen grens hoeft te blijven

Op het (voorlopige) einde van de fietssnelweg F421 op de grens tussen Vlaanderen en Wallonië in Ronse is het kunstwerk Disclaimer te zien. Niets is daar wat het lijkt.