Fan van Ronse is nu ook een postzegel en enkel te koop in de Hoge Mote

Het startte jaren geleden met de blauwe metalen postkaart Fan van Ronse en sindsdien kwamen er koffiemokken, spaarpotten, balpennen, memorysticks, draagtassen, drankmanden en polo’s bij. Ook de nieuwe kalender van de museumdrukkers ligt weer in de rekken in de Hoge Mote. En daar is nu een postzegel bijgekomen. Schepen van Toerisme Brigitte Vanhoutte (N-VA): “Visit Ronse heeft geen moment geaarzeld toen Be-Post de vraag stelde of we geïnteresseerd waren in gepersonaliseerde postzegels. My Stamp heet dat project en het gaat om een tijdloze zegel die als prior kan versturen. Een mooie gelegenheid voor Ronsenaars die die kaartjes sturen naar familie en vrienden maar ook een item voor de echte postzegelverzamelaars. Toeristen die het thuisfront vanuit willen laten weten waar ze zitten, kunnen hun postkaartje ook meteen een zeer persoonlije touch geven.”

De Fan van Ronse-postzegel kost 10 euro voor een vel van 5 zegels en is te koop in de Hoge Mote zolang de voorraad strekt.