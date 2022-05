Extra verlichting voor oversteekplaatsen aan scholen op gewestwegen

Het aanbrengen van de verlichtingspalen gebeurde in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer. Schepen van Mobiliteit Jan Foulon (CD&V): “Het agentschap wou vooral een eenduidige signalisatie en daar geraakten we het snel over eens. Na de Klijpe doen we soortgelijke ingrepen aan de Decrolyschool in de Kruisstraat en de katholieke scholen in de Elzeelsesteenweg ter hoogte van de Paterskerk, de Glorieuxlaan en het Bruulpark. Samen met de oplichtende snelheidsborden, hopen we zo de autobestuurders te wijzen op hun vaak te hoge snelheid. De geel-zwarte verlichtingspalen accentueren de aanwezigheid van overstekende voetgangers. Ze kunnen ook worden weggedraaid als er vrachtwagens langsheen moeten met extreem hoge ladingen.”

De ingreep kan op ieders goedkeuring rekenen, al zijn de eigenaar en bewoners van de woning waartegen één van de verlichtingspalen is geplaatst minder gelukkig met de concrete uitvoering. “Er waren niet veel alternatieven en de paal staat wel degelijk op openbaar domein”, zegt schepen Foulon.