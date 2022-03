Externe coördinator moet de opvang van Oekraïense vluchtelingen in goed banen leiden. “De impact op de stedelijke diensten is zeer groot”

Het stadsbestuur heeft intussen discreet een externe coördinator aangesteld om alle acties en initiatieven die te maken hebben met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, te kunnen overzien. Op dit ogenblik zijn er in Ronse een dertigtal mensen die het oorlogsgeweld in het oosten zijn ontvlucht. Het gaat om (groot)moeders en kinderen die zijn opgehaald door familie of vrienden uit Ronse aan de Poolse en Roemeense grens met Oekraïne. “Voor die mensen is er opvang voorzien bij particulieren. Het stadsbestuur heeft daarnaast ook twaalf flats gehuurd bij Triamant voor het geval dat er nog meer vluchtelingen komen waarvoor geen plaats is bij particulieren”, aldus Luc Dupont. De burgemeester onderstreepte dat het verloop van de gebeurtenissen in Oekraïne zeer onvoorspelbaar is. “De impact op onze stedelijke diensten is zeer groot. Zowel federaal als op Vlaams niveau en vanuit de provinciale diensten is er voortdurend overleg en bijsturing. De financiële dienst, het Sociaal Huis, de politie, de dienst huisvesting moeten continu dossiers bijwerken. Het menselijke verhaal is natuurlijk het belangrijkste. Vrijwilligers en mensen van de serviceclubs springen de administratieve diensten daarin bij. Maar het blijft een zware opdracht. Ook op vlak van onderwijs voor de kinderen probeert iedereen te doen wat mogelijk is. De taal is daarbij een hindernis, ook al kunnen we tolken inschakelen dankzij de overheid.”

De burgemeester gaf ook aan dat er verder zal worden gekeken wat er in de toekomst mogelijk is op vlak van een georganiseerde werking met vrijwilligers. “Maar het is eerst afwachten hoe groot de toestroom nog wordt.”