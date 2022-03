Expo Desire Lines 86 in station van Ronse over leven rond spoorweglijn De Pinte-Basècles

Voor hij kunstenaar werd, werkte Maarten De Vrieze (38), opgeleid als elektro-mechanicus en autonoom designer, in fabrieken en reisde hij op zijn fiets de wereld rond. Daanra studeerde hij autonome vormgeving aan het KASK in Gent en werkte hij samen met verschillende kunstenaars en kunstcollectieven. Zijn werk was te bezichtigen in Vooruit, Kaap en Kaaitheater. Het omvat filmdocumentaires, interventies in de openbare ruimte, tentoonstellingen en scenografie.

Alternatieve weg

Volgens Maarten hebben alle paden van Desire Lines een gemeenschappelijk verleden: “Spoorlijn 86, verbond ooit De Pinte en Basècles en eindigt nu in Ronse, ligt er al lang onderbroken bij. Alle stalen rails zijn verdwenen, de mensen hebben zich de verlaten spoorwegbedding eigen gemaakt. Sommige paden zijn ontstaan door de zoektocht naar een alternatieve weg in het dagelijkse leven. Andere zijn onderdeel van een netwerk van wandelroutes of vervullen andere functies. Daardoor zijn deze alternatieve paden doorheen de tijd van elkaar afgesneden door ondoordringbare braamstruiken.”

Programma

De expo ‘Desire Lines / The Archive of Everyday Traces’ is gratis te bezoeken in het station van Ronse tot 6 april, telkens op woensdag van 11 tot 20 uur en op zaterdag van 11 tot 17 uur. De film ‘Arm Wallonië’ van Pascal Verbeken is te zien op donderdag 17 maart om 20 uur in CC De Ververij in de Wolvestraat. Die is gratis te bekijken, mits een inschrijving via info@ccdeververij.be.

Op zondag 20 maart om 15 uur praat Maarten De Vrieze met Pascal Verbeken, auteur van Grand Central Belge, in het station van Ronse. Ook dit bijwonen is gratis, indien u zich vooraf heeft ingeschreven via info@ccdeververij.be





Er zijn ook wandelingen met de kunstenaar voorzien op 8, 9 en 10 april. Die vertrekken om 11 uur aan het station van Ronse voor een wandeling van 12 kilometer naar Anvaing. De deelnemers worden met de bus teruggebracht rond half drie. Meewandelen kost 8 euro en kan ook door in te schrijven via info@ccdeververij.be of te bellen naar 05523 28 01.

Volledig scherm In de voormalige loketten van het station van Ronse loopt de expo Desire Lines op woensdag en zaterdag tot 6 april. © GEDR