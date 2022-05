Experten en organisatoren van de Sint-Hermesommegang praatten over de toekomst van de bedevaart: “De Fiertel is van niemand en van iedereen”

Donaat Deriemaeker leidde de salongesprekken en waagde zich op glad ijs met de vraag of er een verschil was tussen de 32 kilometer lange Ommegang en een wandeling als pakweg Omloop Kluisbergen. Experten in erfgoed Willem Derde en Julie Aerts legden het verschil uit en hadden woorden van lof voor de manier waarop de diverse instanties die de Sint-Hermesommegang organiseren blijven nadenken over de betekenis van de bedevaart. “De Fiertel is geen folklore want daar draait het om objecten of gebruiken die niet meer evolueren. Bij de Fiertel is dat niet het geval. Dat bewijst ook het Unescodossier waarbij wordt gestreefd naar erkenning als immaterieel erfgoed. Die erkenning op zich is niet eens het belangrijkste, wel de weg die daartoe leidt”, zo zei Willem Derde.

De vertegenwoordigers van de drie instanties die samen met het stadsbestuur de Fiertel organiseren, onderstreepten elk hun eigenheid. Het Stedelijk Fiertelcomité, de Maatschappij der Dragers van Sint-Hermes en de Gilde van Sint-Hermes spelen daarbij hun specifieke rol. “Het zou geen goed idee zijn om die samen te smelten tot één geheel”, zei schepen Ignace Michaux die bevoegd is voor de Fiertel. “De Ommegang is van iedereen en van niemand. Belangrijk is dat we die allemaal samen dragen en blijven beleven. In het kader van de erkenning als immaterieel erfgoed door Unesco, hebben we diverse deuren geopend, tot in het Vaticaan toe. De samenwerking met Rome willen we trouwens verder uitbouwen. Daarover is het laatste woord nog niet gesproken”, aldus de toekomstige burgemeester.

Conclusie van een avondje praten over de Fiertel door Julie Aerts: “Er verdwijnen elk jaar processies en bedevaarten. De Fiertel loopt dat gevaar niet. De bedevaart heeft veel troeven in handen omdat heel wat mensen erdoor worden geraakt. Ronse is een complexe stad. Maar achter het schrijn van Sint-Hermes worden alle verschillen in denken opgeheven. Dat is een zeer belangrijk uitgangspunt.”