Eventjes dreigde een brand de pret te bederven: Fiertelommegang trekt onder een zomerzon rondom Ronse

De Fiertelommegang kreeg zondagmorgen hoge gasten in de processie. Provinciegouverneur Carina Van Cauter en bisschop van Gent Lode Van Hecke stapten de eerste kilometers mee. Een hevige brand dreigde wel even roet in het eten te gooien.