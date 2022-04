Erfgoeddag focust op het muziekonderwijs, het archief van het Sint-Antoniuscollege en de ophicleïde van Abel Régibo

De expo ‘Bladmuziek uit de verzamelingen van César Snoeck (1834-1898), Abel Régibo (1835-1896) en de Ronsische Muziekschool’ focust op het erfgoed van het muziekonderwijs in Ronse. De tentoonstelling toont opmerkelijke partituren uit de 19e en 20e eeuw. Pronkstuk van de tentoonstelling is een gerestaureerd vaandel van de lokale harmonie dat dateert uit de jaren 1830. Ze is van 10 tot 18 uur te zien op de derde verdieping van het Erfgoedcentrum in de Politieke Gevangenenstraat.

Sint-Antoniuscollege

Twee verdiepingen lager loopt op hetzelfde ogenblik een expo over het Sint-Antoniuscollege bij de Geschiedkundige Kring GOKRTI. Het Sint-Antoniuscollege werd opgericht in 1851. In 1883 verhuisde het naar zijn huidige locatie in de Charles de Gaullestraat waar enkel nog de kleuterafdeling en de lagere school zijn overgebleven onder de naam. De secundaire afdeling fusioneerde tot Campus Glorieux Secundair met Sancta Maria en TID. Recent verwierf de Geschiedkundige Kring het archief en de documentatie van het college, zoals dat werd verzameld door oud-leraar wijlen Jan Mores. De collectie wordt voor het eerst in het openbaar getoond, naast nog meer onderwijserfgoed.

De muziek van Abel Régibo

Op woensdag 27 april is er ook nog een lezing met muziek. Wijlen directeur van de muziekschool Abel Régibo schreef bijna 200 jaar geleden muziek voor de ophicleïde, de voorloper van de saxofoon. Leerkracht Marc De Merlier en leerlingen van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen brengen de 19e-eeuwse muziek opnieuw tot leven. Archivaris Jutta Eeckhout inventariseerde het archief van de muziekschool en stelt de opmerkelijkste vondsten aan jou voor. Aanvang om 18u30 in de concertzaal van CC De Ververij in de Wolvenstraat. Reserveren is verplicht via archief@ronse.be

Het volledige programma kan je vinden op www.erfgoeddag.be