Eremonument voor kunstsmid Lode Van Boeckel is onthuld op plek waar hij begraven werd

Lode Van Boeckel werd in oktober 1885 geboren als zoon van de internationaal vermaarde kunstsmid Louis die de bijnaam Lierse Ambiorix droeg. Sterke persoonlijkheden dus en omwille van de vele vader-zoon conflicten trok Lode als jonge twintiger al de wereld in. Hij belandde via Argentinië, Mexico en de Verenigde Staten in het Canadese Montreal. Daar bouwde hij zoals zijn vader een stevige reputatie op als kunstsmid.

Adriën Peyskens: “Hij trouwde in Montreal met een Belgisch meisje maar het huwelijk duurde niet lang. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam hij terug naar Europa. Via tussenstops in Nederland en Engeland, belandde hij weer in België. Van Boeckel was een wispelturig man met gouden handen. In 1944 was hij wel op de begrafenis van zijn vader in Lier, kort daarna trouwde hij voor de tweede keer. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam hij in steegje Portois wonen in Ronse. Zijn smidse was in de Voorzienigheidsstraat, op de Prinskouter. Wellicht kende hij hier mensen die hem hielpen om een wat standvastig bestaan om te bouwen. Lode overleed op 19 januari 1950, hij was toen 64 jaar.”