Enzo en Lindsay (her)openen een frituur in de Jean-Baptiste Dekeyserstraat

De bedoeling van het jonge koppel is om in eerste instantie zeven dagen op zeven geopend te zijn.

Enzo: “We willen graag zelf ervaren wanneer we de meeste bezoekers over de vloer krijgen. Daarna zien we wel hoe ons definitief schema er zal uitzien. We hebben de vroegere frituur Brian van mijn grootouders weer helemaal ingericht als horecazaak met een grote ruimte voor wie ter plaatse wil eten. We zullen er maar vanuit gaan dat ik deze job in mijn genen heb zitten. Ook mijn ouders zijn bekende namen in Ronse met hun slagerij Hendrik en Erika in de Ninovestraat. De kwaliteit is dus gewaarborgd. Op de kaart staan alle klassiekers die je in een goede frituur kunt krijgen. Daar hoort ook de traditionele puntzak bij. We hebben alle zeilen bijgezet om te kunnen openen tegen de braderie en we zijn daar alvast in geslaagd. De rest en de klanten zullen hopelijk ook volgen.”