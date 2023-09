En nu, na 60 jaar faciliteiten? “De taalwetten verdampen verder, tot niemand ze nog toepast of kent”

Op 1 september 1963 werden in ons land taalwetten van kracht die tot op vandaag gelden. Ze verdeelden België in een Nederlandstalig, een Franstalig, een Duitstalig en een tweetalig Frans-Nederlands gebied, vandaag het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er waren ook uitzonderingen op die regel, waaronder de Vlaamse stad Ronse: ze kreeg faciliteiten voor de Franstalige inwoners. Die waren daar eerst boos om en daarna blij. Bij de Vlamingen sloeg de aanvankelijke vreugde om in irritatie. Niemand echt tevreden dus. 60 jaar later is de vraag: hoe moet het verder?