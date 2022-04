Elke dag het nieuws uit jouw buurt in je mailbox? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief!

Vlaamse Ardennen Gedaan met zoeken naar thuisver­ple­ger in de buurt: “Bel ons centraal nummer en wij vinden snel de geschikte persoon die kan helpen”

Wie nood heeft aan de hulp van een zelfstandige thuisverpleger, hoeft die voortaan niet langer zelf meer te zoeken: in de Vlaamse Ardennen komt er een centraal nummer dat de klok rond gratis bereikbaar is. “We kunnen iedereen sneller helpen. Dit is een Vlaamse primeur”, zegt Lieven Deprince.

12 april