Eerste Sint-Hermesommegang onder burgemeester Michaux staat in het teken van vernieuwing: Ronse is helemaal klaar voor de Fiertel

Sociaal Huis biedt hulp bij het invullen van de belasting­aan­gif­te: zitdagen in TIO3 of telefo­nisch

De FOD Financiën organiseert voor het invullen van de belastingaangifte opnieuw zitdagen in TIO3 in de Oscar Delghuststraat op woensdag 14 en donderdag 15 juni, telkens van 9 tot 12 u. en van 13 tot 15 u. Het kan ook telefonisch via het Sociaal Huis.