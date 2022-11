Eerste SF-film Metropolis in CC De Ververij, met live pianobegeleiding

Fritz Lang regisseerde de film die de duurste is van zijn tijd. geproduceerd. Er werd een recordaantal van 37.000 figuranten ingezet, er werden baanbrekende speciale effecten gerealiseerd en er werden prachtige decors voor gebouwd. Metropolis was een inspiratiebron voor heel wat moderne sciencefictionfilms geïnspireerd, waaronder Star Wars, The Matrix en Blade Runner. Hilde Nash begeleidt de stille film met live improvisaties op piano. Muzieklijnen worden ter plekke door haar gecomponeerd, in dienst van de film. Nash speelt wekelijks live piano-improvisaties in Cinematek te Brussel, aan Bozar. Zij doet dat ook in Flagey Studio 5, De Cinema en in KASK Cinema. In het buitenland speelde ze in EYE in Amsterdam, in ‘Cinemateket’ in Stockholm en op het Kaunas International Filmfestival in Litouwen (2017). De film duurt 2,5 uur, er is ook pauze voorzien.