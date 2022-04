Eerste seizoenrally van Austin-Healey zocht de wegen op van de Ronde van Vlaanderen: “Het landschap is nog mooier als je het kan bewonderen in de auto van je dromen”

Ronsenaar Luc Fauquette is zelf eigenaar van een Austin-Healey en speelt gastheer voor zijn collega’s-piloten. “Het merk is ontstaan in 1952 toen autoconstructeur Donald Healey uit Birmingham en Leonard Lord van de grote Austin Motor Company de krachten bundelden. Ze maakten met hun joint venture veel juweeltjes, ook in de rallysport. In 1953 bijvoorbeeld won een Austin-Healey de 24 uren van Le Mans. De samenwerking duurde twintig jaar en werd in 1972 stopgezet. Maar het verhaal gaat verder, onder meer dankzij onze club. Het bezit van zo’n wagen schept een band. Wij organiseren meerdere rally’s doorheen de lente en zomer. Dit is de eerste van 2022. Het rijden is belangrijk, het gezelschap evenzeer. En we wisselen veel tips uit in verband met onderhoud en herstellingen.”

Lawaai en minder comfort

Onder de deelnemers Michel Van Eesbeek Laureins uit Meise, eervaren piloot die al vele Healey-waters heeft doorzwommen. “Ik rij al sedert altijd met Austin-Healey, ook in competitief verband. In Engeland heb ik twee decennia lang deelgenomen aan heel wat rally’s. De modellen die in wedstrijd werden gebruikt zijn natuurlijk minder aangenaam om mee te rijden omdat de focus daar is gericht op het resultaat. De motor maakt bijvoorbeeld meer lawaai en er is veel minder comfort. Het moest vooruit gaan want winnen is waar het om gaat. Donald Healey wist ook hoe hij zijn wagens moest promoten en een bedrijf als de Austin Motor Company werkte uiteraard super professioneel. Als het om recreatief rijden gaat, zoals nu, besteed je meer aandacht aan andere aspecten. Dit is pure fun. Je hebt ook meer tijd om naar het landschap te kijken en er een dagje uit van te maken. Het landschap van de Vlaamse Ardennen is schitterend. Het is des te aangenamer als je het kan bewonderen in de auto van je dromen. Want dat is de Austin-Healey natuurlijk voor ons allemaal. We zijn er een beetje door geobsedeerd...”

Zoals de Ronde

Hoffelijk blijven in alle omstandigheden. Dat is de rode draad bij de briefing voor de deelnemers in Brasserie Harmonie. “We rijden voor een groot deel langsheen de wegen die ook de Ronde van Vlaanderen aandeed. We zullen dus veel fietsers, voetgangers en tractors tegenkomen. Wees voorzichtig en respecteer iedere weggebruiker”, luidt het. De middaghalte wordt na 75 kilometer gehouden op de Hotond, daarna resten er nog 25 kilometer om uit te bollen. En dan gaan de juweeltjes met ongeduldige chauffeurs achter het stuur de weg op.