Eerste normale Sint-Hermesommegang na corona brengt een massa Fiertelbedevaarders op de been: “Niet luisteren naar de bellen, niet kijken naar de kerktoren van Russeignies”

Volledig scherm Fierteldrager Philippe Demaeseneire kwam 35 jaar geleden bij de Maatschappij. "Ik had dezelfde schouderhoogte als mijn schoonvader..." © Foto Ronny De Coster

Bij de dragers van het Sint-Hermesschrijn kreeg Philippe Demaeseneire een medaille voor 35 jaar lidmaatschap van de Maatschappij. “Ik werd er in 1987 bijgehaald door mijn schoonvader Lucien Desmijtere. Ik deed dat toen meer uit loyauteit tegenover hem dan uit puur enthousiasme van mijzelf. Het belangrijkste argument was trouwens dat ik dezelfde schouderhoogte had als de andere dragers van de ploeg waarbij ik werd ingelijfd. Maar intussen is het een eer geworden om het schrijn te mogen dragen. Het zwaarste stuk voor onze ploeg is de zandbaan naar Rozenaken. En het klopt dat ik daar altijd roep: niet luisteren naar de bellen en niet kijken naar de kerktoren van Rozenaken. Dat zal dit jaar niet anders zijn.”

Volledig scherm RONSE Fiertel 2022 Fiertelommegang © Foto Ronny De Coster

Uitgeweken Ronsenaar Eric Waeterloos (66) wou wel drager worden, maar kreeg geen toelating van de Maatschappij. Het is intussen zijn vijftigste deelname. “Ik heb mijn eerste Fiertel gestapt toen ik elf was, aan de zijde van mijn grootvader Georges Vanovertveldt. Als lid van de scoutsgroep Ridders van de Fiertel mocht ik nadien ook mee de erehaag vormen tijdens de processie. Dat maakte een diepe indruk. Omwille van beroepsredenen en de slechte treinverbinding vanuit Ronse, verhuisde ik later naar Oudenaarde. Dat was een beetje lastig want ik heb mijn geboortestad sedertdien altijd gemist. De Fiertel maakt dat goed. Ik heb ooit ook mijn kandidatuur gesteld als drager. Dat kon niet omdat ik niet meer in Ronse woonde en ook niet in een aan Ronse grenzende gemeente. Dat is hard, maar ik kan het plaatsen; regels zijn er om nageleefd te worden. Ik loop wel altijd op de eerste rij achter het schrijn. Het zwaarste stuk vind ik de beklimming van Karnemelkbeekstraat. Daar heb ik ooit een non min of meer naar boven geduwd. Ze stapte mee voor haar zieke zus en geraakte nog amper vooruit op de steile helling. Op de top heeft ze me wenend drie kruisjes gegeven op mijn voorhoofd. Dat is ook de Fiertel, allemaal emotie. En het wordt erger met de jaren. In september stap ik naar Compostella. Dat is ook een unieke ervaring, maar de Fiertel, daar zijn geen woorden voor.”

De eerste en de laatste

Voor Luc Dupont is het na 22 jaar als burgemeester van Ronse de laatste Fiertel in die hoedanigheid. In september wordt hij immers opgevolgd door huidig Fiertelschepen Ignace Michaux. Tijdens de afdaling van de Kruisberg vergezelden zijn twee kleinkinderen hem naast de bellenman. Dupont kreeg in de koets het gezelschap van zijn collega uit de Duitse jumelagestad Kleve, Wolfgang Gebing. Met twee jaar vertraging werd in het Fiertelweekend immers ook 50 jaar jumelage tussen beide steden gevierd. Zowel de huidige als de toekomstige burgemeester schuwden alvast het betere stapwerk niet. “Het wordt volgend jaar wennen als ik een andere sjerp draag. Ik heb de voorbije tien jaar zeer goed kunnen samenwerken met iedereen die de Fiertel nog mooier en beter wil maken. En voor Luc Dupont zal er altijd een ereplekje zijn in de koets”, zei Ignace Michaux.

Volledig scherm Luc Dupont, in het midden, beleefde zijn laatste Fiertel als burgemeester. Rechts stapt zijn collega uit de Duitse zusterstad Kleve, Wolfgang Gebing, mee. © Foto Ronny De Coster

Dat plekje werd ook voorbehouden voor de kersverse kardinaal Luc Van Looy. Die was in zijn functie als bisschop van Gent al eerder een graag geziene gast op de Ommegang, met zijn huidige titel van kardinaal was dit een primeur. Hij zag een verzorgde processie waarvan de organisatie weliswaar bloed, zweet en tranen had gekost. Wim Cambier, gedecoreerd voor 25 jaar lidmaatschap van het Stedelijk Fiertelcomité: “Corona heeft ook voor de processie gevolgen gehad. Een aantal trouwe figuranten heeft afgehaakt wegens ziekte of te hoge leeftijd. Nieuwe mensen vinden is moeilijk. We hebben nu taferelen ingelast waarbij vertellers het verhaal doen van een periode uit de geschiedenis van Ronse. De bedoeling is om nog meer van zo'n toneeltjes in te lassen om alles aantrekkelijker te maken.”

Duivel

Aan duivel John Verstraeten, aan de ketting bij heilige Hermes Gerard Decubber, zal het niet liggen. Hij kende bewogen maanden met onverwachte gezondheidsproblemen én stapte in het huwelijksbootje. “Zo gelukkig dat ik er opnieuw bij ben. Ik weet niet hoe ik deze dag anders had moeten doorstaan”, knipoogde de slechterik met dienst. Hij was niet de enige. Na twee jaar zonder of met een beperkte Fiertel werd ten overvloede aangetoond: hun Ommegang laten de Ronsenaars nooit los.

Tijdens de ommegang werd bedevaarder Frederik Vandenbossche, voorzitter van de Marnixring Ronse-Taalgrens, opgewacht aan de Kattemolen. Zijn hoogzwangere vrouw stond op het punt te bevallen. De jongen heet Felix met als tweede naam Hermes.

Volledig scherm Duivel John Verstraeten: op post ondanks eerdere gezondheidsproblemen. © Foto Ronny De Coster

Volledig scherm Tamboor-majoor Jean-Claude Van Wijnen van de Stedelijke Harmonie is 60 jaar paraat op de Fiertel en kreeg daarvoor een medaille. © Foto Ronny De Coster

Volledig scherm De Fiertel doe je al van kindsbeen af. © Foto Ronny De Coster

Volledig scherm 8.000 bedevaarders telde de politie. Zij die het kunnen weten waren het erover eens: nooit eerder telde de Fiertel zoveel deelnemers. © GEDR

Volledig scherm Het schrijn trekt doorheen de weide in Saint-Sauveur. © GEDR

