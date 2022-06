Eerste minister Alexander De Croo geeft eerste slag op Rotnacup van Royal Hermes Hockey

Gebroken rib

De Rotnacup is een vriendschappelijk toernooi dat loopt over twee dagen. Er nemen een tiental ploegen aan deel, sommige met spelers uit het buitenland. Die spelers zijn allemaal 35-plussers en er moet in elke wedstrijd bij elk team minstens één vrouw op het terrein staan. Bij de deelnemers zitten zowel ervaren hockeyers als gelegenheidsspelers. De Ronsische schepen Jan Foulon (CD&V) is er zo één. Hij was present ondanks een minder aangename ervaring in het toernooi in 2019: “Ik stond amper vijf minuten op het terrein toen ik een rib brak. Maar voor de rest is het best een aangename sport hoor…”

Ook aanwezig: MR-politicus Jean-Luc Crucke, voormalig burgemeester van Frasnes-lez-Anvaing en Waals Parlementslid. “Het is dertig jaar geleden dat ik lid was van deze club en hier mijn laatste wedstrijd speelde. Maar we gaan ons best doen”, lachte hij. Zijn outfit, in geel en zwart, liet alvast het beste verhopen. In zijn eerste wedstrijd mocht hij het al tegen Alexander De Croo opnemen.

Het toernooi wordt beëindigd op zondag 26 juni, de finale is voorzien om 15 uur. Royal Hermes Hockey is één van de oudste clubs van het land, telt een kleine 500 leden en heeft 20 jeugdploegen en zes ploegen voor volwassenen in competitie.