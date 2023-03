Eerste lekendirecteur van Sancta Maria Hugo De Geeter (85) overleden

Regio Vijf B&B's vieren drie jaar wandel-en fietstrek­toch­ten door de Vlaamse Ardennen: "Onverhoopt succes"

Vijf charmante B&B’s uit de Vlaamse Ardennen sloegen drie jaar geleden de handen in elkaar om wandel- en fietstrektochten door de Vlaamse Ardennen te organiseren. Vandaag blijken die korte vakanties in de regio immens populair. “Vanuit alle hoeken van Vlaanderen zijn de trektochten een zeer gegeerde activiteit en werden de Vlaamse Ardennen de place to be", stellen de uitbaters vast. Maar wie zijn die B&B’s?