Een uurtje pompen voor het goede doel tijdens de One Hour Push Up Challenge van Soigné

De vzw Boven de Wolken biedt gratis professionele fotosessies aan voor sterrenouders bij het verlies van hun kindjes voor of tijdens de geboorte. Ruim 300 vrijwilligers staan in voor dat aanbod. Om de werking mogelijk te maken is alle financiële steun welkom.

Dries Béatse: “De deelnemers aan onze One Hour Push Up Challenge kunnen dat individueel doen of met een team. Inschrijven zelf kost 25 euro. De bedoeling is ook dat de moedigen zich laten sponsoren en dat we na een uur pompen zoveel centen als mogelijk kunnen schenken aan de vzw Boven de Wolken. Er zijn voor de deelnemers ook etentjes en bierpakketten te winnen. De challenge start om 16 uur in onze vestiging in de Viermaartlaan. Het vooropgestelde doel is in totaal 10.000 push-ups halen.”