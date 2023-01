Een op drie jobs in de industrie in Ronse wordt ingevuld door een Waal: “Gebrek aan kennis van het Nederlands hoeft geen bezwaar te zijn”

Het gebrek aan werknemers op de arbeidsmarkt is groot. Vlaanderen kijkt ook naar de andere gewesten om vacatures op te vullen. Brusselaars en de Walen vinden echter zeer moeizaam de weg naar Vlaanderen om er te werken. “In Ronse is dat niet het geval. Hier zijn heel wat inwoners uit Henegouwen aan de slag. Uit onderzoek blijkt dat een op de drie jobs in de industrie worden ingevuld door werknemers uit Henegouwen. In de retail gaat het om vijftien procent”, zegt Tijl Rommelaere, voorzitter N-VA Ronse. “De kennis van het Nederlands is belangrijk, maar het gebrek eraan hoeft geen blijvende belemmering te zijn om in Vlaanderen te werken. Nederlands kan men immers ook op de werkvloer leren. Dat bewijzen de duizenden Noord-Fransen die in Vlaanderen werken. Dankzij taalopleidingen en taalcoaching kan de taal ook op de werkvloer worden aangeleerd. Dat zijn twee vliegen in een klap.”

Samenwerking

Ronse in top 5

In november 2022 waren er in Ronse 986 werklozen. Dat aantal is licht gestegen (1,6 procent) in vergelijking met het jaar voordien. De helft daarvan is kortgeschoold (49,8 procent) en 456 werklozen of 46,2 procent kent onvoldoende tot geen Nederlands. Ongeveer een op drie werklozen in Ronse is twee jaar of langer werkloos.

Het aantal werklozen ten aanzien van de beroepsbevolking tussen 18 en 65 jaar is in Ronse 8,8 procent. Dat is ver boven het Vlaamse gemiddelde van 5,7 procent. In slechts vier Vlaamse steden is dat aantal hoger, met name in Antwerpen (12,1 procent), Turnhout (10,1 procent), Oostende (9,6 procent) en Gent (8,9 procent).