Een boule de berlin met chocolade tegen darmkanker: Butch en Patrick Baguet bakken lachende kakjes voor de goede zaak

Het is het derde jaar op rij dat Butch en Patrick deelnemen aan de actie. “Het is begonnen bij een collega in Eksaarde bij wiens partner darmkanker was vastgesteld. Het is een realiteit in ons land voor 23 personen per dag. Elke dag sterven er 10 Belgen aan de ziekte. Eén landgenoot op 20 wordt vroeg of laat met darmkanker geconfronteerd.

Butch: “Daarom stuurt de overheid om de twee jaar een test naar alle mensen tussen de 50 en de 74 jaar. Hoe vroeger je aanwijzingen ontdekt, hoe groter de kans op genezing. De test is ook poepsimpel en gratis. Dokter Luc Colemont is een darmspecialist die mee de vzw Stop Darmkanker heeft opgericht met als doel mensen maximaal te informeren en aan te sporen om zich tijdig te laten onderzoeken.”

De maand maart is de internationale Darmkankermaand. Onder het motto ‘De klok tikt’ wil de vzw Stop Darmkanker maximaal sensibiliseren om zich te laten testen. Patrick Baguet: “Het is echt zo eenvoudig als wat. En het kan echt levens redden. Ik doe het altijd zeer getrouw. Men raadt ook aan om de test niet op vrijdag terug te sturen omdat er anders een weekend tussen zit. Het resultaat heb je binnen de paar dagen terug. Zo ben je snel weer gerustgesteld. Of je kan snel ingrijpen en de kansen op genezing sterk vergroten.”

De kop niet in het zand steken is dus de boodschap. En bij Butch en Patrick lachende kakjes kopen én eten voor het goede doel!

Info: https://dekloktikt.be/