Eén auto op vijf te snel in Engelsenlaan en Bruneellaan

Van de 106 auto dies in de Engelsenlaan aan de snelheidscamera passeerden, gingen er 22 over de limiet van 50 kilometer per uur. Dat is 20,7 procent. In de Bruneellaan, waar een zone 30 van kracht is, reden 19 van de 86 voertuigen te snel, wat een overtredingspercentage van 22 procent betekent.

De grootste snelheidsboete van de week gaat allicht naar de bestuurder die met 103 kilometer per uur door de Zandstraat scheurde. De maximaal toegelaten snelheid is er 70 kilometer per uur.