Echtgenoot probeert vrouw te doden en daarna zichzelf: slachtoffers niet langer in levensgevaar, man is aangehouden

RonseEen man die zaterdagochtend in Ronse geprobeerd heeft om zijn vrouw en zichzelf te doden, verkeert na een spoedoperatie niet langer in levensgevaar. De situatie van de vrouw was eerder al stabiel. Zij bleek zelf nog de hulpdiensten gealarmeerd te hebben. Het is nog niet duidelijk wat de man bezield heeft, wel is hij al voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die beslist heeft om hem aan te houden.

De feiten gebeurden zaterdagochtend in een flat aan de Oude Vesten, in het centrum van Ronse. Even voor 5.30 uur liep bij de hulpdiensten een oproep binnen voor een vechtpartij. De vrouw die belde, was zelf het slachtoffer. Zij vertelde dat ze aangevallen was door haar ex, maar dat ze intussen was kunnen vluchten.

Bij aankomst van de hulpdiensten bleek de deur van het appartement op slot te zijn. De man had zich verschanst en weigerde iemand binnen te laten. Een team van brandweerpost Ronse moest ter plaatse komen om de hulpdiensten toegang tot het appartement te verlenen, wat ook snel lukte. Binnen werd de man zwaar bloedend aangetroffen.

Op basis van de eerste vaststellingen en de verklaringen van de vrouw, gaan de speurders ervan uit dat de man eerst geprobeerd heeft om zijn ex te doden, en vervolgens om zichzelf om het leven te brengen. Het slachtoffer heeft verklaard, dat haar ex, die zelf niet meer op het adres woonde, de flat was binnengedrongen en geprobeerd heeft haar te wurgen. De vrouw kon haar gsm grijpen en wist uit het appartement weg te vluchten.

“We hoorden rond halfzes geklop op de deur en geroep in de hal van het appartement en een twintigtal minuten later zagen we de brandweer arriveren. Wat er precies gebeurd is, hebben we pas achteraf vernomen. Ik ken die mensen niet, maar ben best wel geschokt", vertelt een buur van de aangevallen vrouw.

De politie stelde een perimeter in, zodat het afstappingsteam van het parket de precieze omstandigheden kon onderzoeken. Speurders en medewerkers van het labo waren tot het middaguur bezig. Het parket stelde ook een wetsdokter aan.

Zowel de man als vrouw werden in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis in Ronse. Bij de vrouw was het levensgevaar snel geweken. Zij kon zaterdag het ziekenhuis al verlaten. Maar haar man moest een spoedoperatie ondergaan. Het parket liet zaterdagavond weten dat hij niet langer in coma lag.

Inmiddels kon de man ondervraagd worden. Hij werd aangehouden door de onderzoeksrechter. Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer.

Heeft u vragen over zelfdoding, dan kan u terecht op het telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

