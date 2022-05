Dragers en de belders van Sint-Hermes hebben een eigen stek in de schaduw van de basiliek: “Het is belangrijk dat jong bloed de fakkel overneemt”

Geert Dhaeyer, bestuurslid en verantwoordelijke van de technische ploeg is tevreden met de nieuwe stek : “Vanuit het nieuwe secretariaat hebben we zicht op het beeld van de bellenman en horen we de beiaard en de klokken van Sint-Hermes. Alle leden zetten eendrachtig de schouders onder het renovatieproject. We brachten een likje verf aan en zorgden voor aangepaste verlichting. Als kers op de taart werd een prachtige foto van Fabrice Gevaert uitvergroot en geprint op plaat. Samen met het Wapen van de Maatschappij, fleurt die ons secretariaat op. Alles is bekostigd met eigen middelen van de Maatschappij der dragers van Sint-Hermes.” Ancien Danny De Cock hielp graag mee aan de opfrissing van het secretariaat: “Het is ‘s wat anders voor de technische ploeg dan de montage van het schrijn. Dit is opnieuw een stap vooruit voor onze Maatschappij. We hebben de laatste jaren fors geïnvesteerd in onze werking. Met een eigen secretariaat kunnen wij nu degelijk vergaderen. Ook tijdens de drukke periode in de aanloop naar Drievuldigheidszondag is het goed dat we een vaste plek hebben om te overleggen”.