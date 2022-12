Dossier woonzorgcentrum De Linde zorgt voor geanimeerde uitsmijter op openbare zitting: “De burgemeester moet de overeenkomst met Zorggroep Eclips herbekijken”

Schepen Vandevelde wou enkel in besloten zitting antwoorden op de vragen van de oppositie maar beide interpellanten wilden daar niet van weten omdat het niet over een persoonsgebonden materie ging. Na overleg met algemeen directeur Julien Vandenhoucke, mochten de vragen worden gesteld in openbare zitting. Lech Schelfout verwees naar de recente beslissing van het Agentschap Zorg en Gezondheid om woonzorgcentrum De Linde, nu goed voor 152 bedden, onder hoger toezicht te plaatsen na een slecht inspectieverslag van 11 oktober 2022. Hij wou weten of de schepen van de tekorten al op de hoogte was op de gemeenteraad van 10 oktober en of er nu rekening wordt gehouden met de opmerkingen in dat verslag. Hij vroeg ook naar de huidige personeelsbezetting en of het personeel in de tweede helft van dit jaar correct is uitbetaald door de nieuwe eigenaar sinds 1 januari 2022, Zorggroep Eclips . Björn Bordon zag het hoger toezicht als de bevestiging van wat hij al lang voorspelde: de privatisering door Zorggroep Eclips leidt regelrecht naar het einde van het woonzorgcentrum.

Procedures

Schepen Vandevelde keerde in zijn uitvoerig antwoord helemaal terug naar 2013, toen hij voorzitter van het OCMW werd. “De toestand van woonzorgcentrum De Linde was toen rampzalig. Al vanaf 2006 waren er inspectieverslagen die wezen op essentiële tekortkomingen, zowel op vlak van infrastructuur, personeel als financiering. In 2013 liet het Agentschap Zorg en Gezondheid weten dat het geduld op was. Samen met toenmalig burgemeester Luc Dupont (CD&V) hebben we toen een actieplan opgezet. Ook de vakbonden hebben daar toen trouwens op een zeer positieve manier aan meegewerkt. De resultaten waren er: een verhoogde zorggraad en een financiële inhaalbeweging tonen dat aan. Maar het was duidelijk dat we de hulp moesten inroepen van externe partners. Dat is gebeurd met Zorggroep Eclips. Tegen die visie hebben sommigen zich menen te moeten keren via juridische procedures. De plannen voor een nieuw woonzorgcentrum met 169 bedden hebben daardoor veel vertraging opgelopen, ook al hebben de hoogste gerechtelijke instanties ons steeds weer gelijk gegeven. Er is veel tijd verloren gegaan en onze infrastructuur vandaag is daarom helaas niet wat ze zou moeten zijn. Ja, er zijn problemen om personeel te vinden, zoals overal in de sector. En ja, er waren problemen met de betaling van het personeel volgens de nieuwe barema’s. Er is intussen echter een transitiemanager aangesteld om de overgang naar het nieuwe gebouw en de nieuwe werking verder te helpen realiseren. U vraagt mij of ik op de gemeenteraad van 10 oktober al wist wat er allemaal fout gaat in De Linde, terwijl de inspectie pas de dag daarna plaatsvond. Ik vind het vooral vreemd dat er daags na uw opmerkingen en kritiek toevallig een inspectie gebeurde. Samen met de bewoners en het personeel vraag ik maar één ding: laat ons snel de eerste steen leggen van het nieuwe gebouw, samen met alle zorgverstrekkers in deze stad.”