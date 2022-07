Donaat sloeg de maat van Vlaanderen Zingt voor een bomvolle Kleine Markt

Kamiels Club zorgde al voor een spetterend opwarmertje zodat het al meteen goed zat met de sfeer toen het gelegenheidskoor het podium voor de basiliek opkwam. Onder de voorzangers Bea Dutrieux (51), een tikje onzeker maar helemaal opgewonden. “Ik heb de voorbije dagen enkele mails verstuurd naar de organisatie om te laten weten dat ik wil meedoen maar ik ben nog niet helemaal zeker of het inderdaad mag. Ik heb vorige edities meegemaakt en altijd gedacht dat dit heel leuk moet zijn. Je ziet al die mensen vanop het podium, dat lijkt me heerlijk.” Zelf is Bea spelend lid van de Stedelijke Harmonie van Ronse, aan muzikaal talent kan het dus niet ontbreken. “Ik ben wel geen zanger maar ze zeggen dat je helemaal niet moet kunnen zingen om mee te doen. Het gaat om de sfeer. Ik ben wel ongerust want ik zie hier eigenlijk maar een tweetal mensen staan voor het koor. Ik hoop dat we met meer zijn want anders durf ik dat podium echt niet op.”

Druk weekend

Presentator Donaat Deriemaeker brengt rust. Kunnen zingen hoeft inderdaad niet en er is nog koorvolk op komst. Donaat speelt in Ronse zo goed als een thuismatch. “Ik ben zelf begonnen als lid van het gelegenheidskoor dat we vormden met de leden van Theater VTV en Toneelvereniging ‘t Podium. Dat zal een jaar of vijftien geleden zijn, schat ik. En omdat ik er toch was en het ook nog heel plezant bleek, vroegen ze me bij Vlaanderen Zingt of ik de boel dan niet meteen wou presenteren ook. Dit weekend staan we op het podium in Ronse, Steenokkerzeel, Lubbeek en Oostende. Donderdag is Lommel aan de beurt. En dan neem ik vakantie. Gaan wandelen in de Alpen, waar het stil is...”

Stil wordt het die avond niet meer op de Kleine Markt. In geen tijd staat het pleintje in vuur en vlam. Het koor wordt zo’n 15 leden sterk, het publiek gaat helemaal mee. “Gewoon fantastisch. Volgend jaar sta ik er weer”, hijgt Bea nog nadat Abba’s Thank you for the music het feestje heeft afgesloten.