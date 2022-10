Directeur Fabian De Ruyck kreeg op zijn laatste schooldag een erehaag in de Charles De Gaullestraat, waar het allemaal begon

Sedert 2016 is Fabian De Ruyck (61) directeur bouw en infrastructuur bij de centrale dienst van het Katholiek Onderwijs Ronse (KOR). De geboren Zingemnaar begon bij de start van het schooljaar 1985-1986 een lange carrière als onderwijzer op het toenmalige Sint-Antoniuscollege. Hij werd er op 1 maart 2005 ook directeur, tot de centrale dienst van het KOR hem daar elf jaar later weghaalde. Het Sint-Antoniuscollege, intussen herdoopt tot Campus Sint-Antonius Lager en Kleuter, onderging in al die jaren grondige verbouwingswerken die Fabian De Ruyck, eerst als directeur van de vestigingsplaats en later als coördinerend directeur, van nabij mee stuurde en opvolgde. In de komende jaren worden die, als alles volgens plan verloopt, verder voltooid en wordt het vroegere college een moderne school met veel licht en veel glas.

Op zijn laatste schooldag bracht huidig directeur Lieven Landries zijn voorganger in een oldtimer cabrio naar de plek waar het 37 jaar geleden voor hem in Ronse allemaal begon. De leerlingen van de lagere school vormden een erehaag in de Charles De Gaullestraat, de kleuters begroetten Fabian op de speelplaats met een groot applaus. In de leraarskamer volgde een feestelijk afscheid van de leerkrachten.