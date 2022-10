Dieter en petekind Gilles zijn de beste pompers op Push Up Challenge voor het goede doel

“Ons streven was 10.000 push-ups halen”, vertelt zaakvoerder Béatse van Soigné. “Daar zijn we dus ruim overheen gegaan. Alle deelnemers konden zich laten sponsoren en dat is in ruime mate ook gebeurd. We hebben in totaal 4.000 euro bijeengehaald. Die zijn bestemd voor de vzw Boven de Wolken. Die biedt ouders van sterrenkinderen gratis een fotosessie aan om hun overleden kindje te eren.”

De beste pompers waren Dieter De Vos en zijn 14-jarig petekind Gilles Debouwere, samen goed voor 1980 push-ups, 1080 voor Dieter en 900 voor Gilles. Daarmee haalden ze gemiddeld 990 push-ups per lid van het team. Soigné haalde er gemiddeld 492.

“Het initiatief om deel te nemen kwam van Gilles”, vertelt Dieter. “We hebben er vooraf wel een beetje op getraind. Je moet er vooral op letten dat je niet te snel start en vermijden dat je jezelf opbrandt. Voor de rest is het kwestie van een systeem te hebben en ook wel een beetje conditie natuurlijk. Eigenlijk kan iedereen het, als je er tijd voor maakt. We hadden wel niet verwacht dat we hier de beste zouden zijn, we waren tenslotte maar met zijn tweeën. Maar mijn compagnon heeft dat zeer goed gedaan.”

Hoeveel flesjes Ouistiti-bier, de prijs van de winnaars, die compagnon mee naar huis heeft gekregen van zijn peter, was niet duidelijk. “Die zullen sowieso voor mijn vader zijn”, grijnsde Gilles.