Dienst Toerisme heeft verrassende tochten klaar in een nieuw seizoen natuur en cultuur: kant, textiel, de crypte en veel groen

Ronse Met 178 kilometer per uur in bebouwde kom in Ronse

De recent geplaatste snelheidsborden registreerden enkele hallucinante snelheden op invalswegen in Ronse. In de bebouwde kom van de Ninoofsesteenweg haalt een auto maar liefst 178 kilometer per uur en in de zone-30 van de Engelsenlaan staat het snelheidsrecord op 107 kilometer per uur.

20 februari