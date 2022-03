De zeventigste verjaardag van Staf en Manse wordt gevierd met een reuzenexpo: “We rekenen op de jeugd om het werk verder te zetten”

In de expo zullen heel wat foto’s, artikels uit kranten en andere documenten te zien zijn over de reuzen van Ronse. Daarnaast wordt ook getoond hoe die vijf reuzen er zijn gekomen en hoe ze worden gemonteerd. Er zijn ook gastreuzen uit alle hoeken van het land te bewonderen, met speciale nadruk op de Brusselse reus. De scholen worden al ontvangen op vrijdag 11 maart. De organisatoren willen het interactief houden en geven de jeugd de kans om in een draagmand te kruipen. Zo ervaren ze wat het betekent om een reus tot leven leven te brengen.

Idee van Ephrem

Staf en Manse zetten hun eerste stappen in de wereld op de Bommelsstoet van 7 januari 1952. Het was een idee dat Ephrem Delmotte twee jaar eerder had geopperd. Het duo huwde op 7 december 1955 en in december 1956 werd hun dochter Angeleki de Naaister geboren. Yari Gielen: “Tot in 1971 bleef het gezin een vast onderdeel van de Bommelsstoet. Daarna geraakten ze bij gebrek aan dragers niet meer uit hun loods tot in 1977. Ze werden toen op wieltjes gezet, dat maakte het natuurlijk veel makkelijker. Het belette niet dat ze vanaf 1986 weer binnen bleven.”

De reus Ephrem

In 1991 besliste het Huldecomité Ephrem Delmotte om de reuzenfamilie uit te breiden met Ephrem de Beiaardier, naar hun geestelijke vader. Een jaar later werd Ephrem gedoopt en werden de drie bestaande reuzen onder handen genomen op initiatief van de toenmalige Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Zo waren er in de Bommelsstoet van 1993 vier reuzen te bewonderen, gedragen door de leden van Power Club COC Ronse.

Max

In april 2005 kwam een vijfde reus de familie vervoegen. Max, de Zot van Ronse, was een idee van wijlen Xavier Roos, zoon van voorzitter Adelin en toen jongste reuzendrager. De geboorte van Max gaf Ronse als reuzengemeente een nieuwe impuls. Staf en Manse werden in 2012 hernieuwd en herdoopt en dat was in 2018 ook het geval voor Angeleki en Ephrem. Adelin Roos: “Onze reuzen werden erkend als immaterieel erfgoed en de Federatie Reuzen in Vlaanderen riepen Ronse uit tot reuzenvriendelijke stad op 8 september 2018.”

Sedertdien doen de Reuzendragers van Ronse er alles aan om die reputatie hoog te houden, als is dat geen sinecure. Pascal Callaert: “We hebben gewoon te weinig dragers. Normaal heb je voor een stoet vijf dragers nodig per reus. Die weegt tussen de 90 en de 110 kilo. Max is onze zwaarste, daarvoor hebben we eigenlijk zes dragers nodig. Onze mensen worden een dagje ouder en de jeugd staat niet te drummen om het over te nemen. Met deze expo hopen we dus ook belangstelling te wekken bij de scholieren.”



Praktisch: expo in zaal COC in de Nieuwe Brugstraat op zaterdag 12 maart van 10 tot 19 uur. Gratis toegang.

Info: www.reuzendragers-ronse.be