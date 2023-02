De werken aan het dak en de goten zijn na ruim twee jaar klaar: de Sint-Hermesbasiliek staat eindelijk droog

“De samenwerking met de architecten en het Agentschap Onroerend Erfgoed liep echter zeer goed. Er werden nieuwe dakpannen geproduceerd door Koramic voor de lagere tentdaken. De kleur van de tegels werd zorgvuldig gekozen om mooi in harmonie te zijn met het geheel en met de bestaande dakpannen. In totaal zijn ongeveer 70.000 nieuwe dakpannen geplaatst. Voor de grote daken van het schip, het koor en de kruisbeuk hebben we de bestaande dakpannen kunnen recupereren en die opnieuw kunnen plaatsen. Zo werden er 103.000 dakpannen afgenomen en opnieuw geplaatst. Tegelijkertijd werden het schip, het koor en de kruisbeuken ook voorzien van een nieuw onderdak. Voor de goten werd in totaal 7 ton aan koper en evenveel lood verwerkt. Het plooien en lassen van het koper gebeurde allemaal ter plaatse in het atelier op de werf. Dat is dan ook een vak op zich.”

Vakmanschap

Schepen van Erediensten Wim Vandevelde (N-VA) is tevreden met het verloop van de werken en het resultaat: “De daken en de goten van de basiliek waren duidelijk in verval, met ernstige vochtinfiltratie tot gevolg. De schade aan het gebouw dreigde proporties aan te nemen die ook de veiligheid van de aanwezigen in de basiliek in het gedrang zou brengen. Het was daarom hoog tijd dat we deze ingrijpende werken konden uitvoeren. Ze pasten ook in het bredere renovatieplan. Nu het huis droog staat kunnen, we de laatste fase van de renovatie, meer bepaald van het binnenschip en de zijkapellen, aanvatten. De gunning voor deze werken wordt de komende weken voorzien. De firma Bosch Dakwerken heeft het nu afgesloten project van de dakwerken met zeer veel kennis van zaken aangepakt. Het was ook voor hen een erezaak geworden om de opdracht tot een goed einde te brengen. Puur Vlaams vakmanschap dat we zeer waarderen. Dat geldt trouwens voor iedereen die de basiliek mee hielp restaureren in de voorbije jaren, van het herstellen van het beeld van het paard tot de werken vandaag.”