De Vrijheid krijgt veel danstalent en verkopers-in-spe over de vloer tijdens stemmige kindermarkt

Het verkopen met een flinke winstmarge van speelgoed dat je bent ontgroeid, is een gave. Die bezitten Daan, Servaas, Renin, Linus en Seppe die samen een standje hebben opgezet in De Vrijheid tijdens de kindermarkt van CC De Ververij. Allemaal zijn ze 13 of 14 en allemaal zijn ze van Ronse. Het kwintet heeft allerlei spullen in de aanbieding van gekke pakjes over auto’s tot spelletjes en puzzels. Ze gaan geen onderhandeling uit de weg en hun goed humeur geraken ze er niet door kwijt, zelfs niet als een volhardende klant de eensgezindheid doorbreekt en tegen de zin van Renin kan afbieden van 10 naar 3,5 in plaats van 3 euro voor een doos met knutselmateriaal. De 50 cent krijgt ie van Daan terugbetaald. De klanten en de mama’s staan er met de glimlach naar te kijken. “We hebben al goed verkocht”, toont Renin een goed gevulde beurs met een hoop bankbiljetten. Het is niet de eerste keer dat we dit doen en het is behalve winstgevend ook keiplezant. Dit soort dingen mogen ze nog veel meer doen.”