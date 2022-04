De Vlaamse regering heeft beslist: het doortrekken van de N60 gebeurt via een tunnel tussen de Kruisberg en de Zonnestraat

Het centrale tracé

De nabije toekomst

De volgende stappen die moeten worden gezet zullen opnieuw verlopen via een participatief project van De Werkvennootschap op basis van alle onderzoeksresultaten. Vlaams Minister Lydia Peeters: “Op basis van het gevoerde onderzoek zal met inspraak van alle betrokkenen verder gewerkt worden aan een concreet voorontwerp van Ruimtelijk Uitvoeringsplan op basis van het Plusalternatief G4, dus met de boortunnel tussen Kruisberg en Zonnestraat. In principe moet dat voorlopig GRUP in de loop van 2022 rond zijn. Daarmee respecteren we wel degelijk de vooropgestelde timing, ook al was daar recent twijfel over gezaaid door Groen. Daarna volgt het openbaar onderzoek en zetten we de verdere stappen aan een concrete realisatie van de doortrekking.” Hoeveel het hele project moet kosten is niet helemaal duidelijk. Er was eerder vooropgesteld 250 miljoen euro, het zou intussen om het dubbele gaan.

Zichtbaar onzichtbaar

Fractieleider van N-VA in de gemeenteraad David Vandekerkhove is tevreden met de keuze van de Vlaamse regering : “Vlaams Minister en streekgenoot Matthias Diependaele heeft dit dossier van dichtbij opgevolgd en het resultaat hiervan zien we vandaag in de beslissing. De Vlaamse Ardennen is één van de mooiste landschappen van Vlaanderen. Door het centraal tracé met tunnelvariant voorop te stellen, kiest de Vlaamse regering ervoor om dat erfgoed te bewaren. Zo wordt de ontsluiting van Ronse zichtbaar onzichtbaar en daar worden we allemaal beter van.”

Bij oppositiepartij Groen is bij monde van Lech Schelfout een kritische stem te horen: “We staan sowieso afwijzend tegenover elke doortrekking van de N60 maar van alle mogelijke alternatieven is de keuze voor het centrale tracé met of zonder tunnel de slechtste. De impact daarvan op het landschap blijft immers zeer groot. Het gaat bovendien nog altijd over een voorlopig ruimtelijk uitvoeringsplan. De vraag is of de Vlaamse regering eind dit jaar de vooropgestelde miljoenen euro die dat gaat kosten op tafel zal leggen. Dat in de veronderstelling dat er bij het openbaar onderzoek niet opnieuw bezwaren worden ingediend tegen de plannen.”