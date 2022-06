De Unie der Handelaars mag eindelijk weer de centrumbraderie organiseren en gooit er meteen een brocantemarkt bovenop

Voorzitter Willy De Praeter en zijn bestuursleden halen opgelucht adem omdat het aanstaande maandag weer mag, de braderie organiseren. Het is niet alleen de slotdag van de Sint-Hermesnoveen en een koopjesfeest, het is ook een traditie die de Ronsenaars samenbrengt. Voor de Unie betekende het schrappen van de braderie ook een flinke financiële streep door de rekening. Er wordt nu daarom een tandje bijgestoken.

Willy De Praeter: “De verkoopdagen aan braderieprijzen beginnen vanaf vrijdag 17 juni en lopen door op zaterdag 18 en zondag 19 juni. Op zondag 19 juni organiseren we bovendien vanaf 10 uur een kunst- en ambachtenmarkt in de centrumstraten. Op maandag 20 juni eindigen we met de échte braderie. Vanaf 8u gaan de standjes open en zijn er koopjes te doen tot ‘s avonds. We hebben zo’n 180 inschrijvingen, dat zijn er meer dan voor corona. De honger is dus groot bij de deelnemers en die zal bij de kooplustigen niet minder groot zijn. Er is ook muzikale animatie voorzien. We kijken er alvast als organisatoren zeer gretig naar uit.”

De Unie der Handelaars houdt er ook aan om te preciseren dat in overleg met het stadsbestuur alle nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen. “De brandweer komt controles uitoefenen om er zeker van te zijn dat de doorgang voor de hulpdiensten in de straten in alle omstandigheden is gewaarborgd. Iedereen kan dus op beide oren slapen.”

En nu maar hopen dat de goede weersvoorspellingen ook bewaarheid worden.