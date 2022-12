De sterre bleef al drie keer stille staan boven de Hemelberg

Alice Van den Abeele werd geboren op 25 december 2020 en is het dochtertje van Melissa Bellinck en Arnaud Van den Abeele. Warre D’Hoop kwam op de wereld op 24 december 2021 en is het zoontje van Kerensa De Ryck en Maarten D’Hoop. En Fee Vermoere werd een dagje later als Warre geboren in Oudenaarde en is de schat van Robin Devroe en Pieter Vermoere.

En of ze braaf zijn? “Als echte kerstkindjes”, klinkt het.