De schoolpoort van Campus Glorieux Lager aan het Bruulpark is voorgoed dicht, de verhuizing naar de gebouwen aan de Glorieuxlaan is begonnen

In 1830 startte onderpastoor Glorieux met zijn Congregatie van Goede Werken waar ook plaats was voor een klasje waarin straatkinderen onderwijs kregen. Dat project kreeg uitbreiding, ook nadat priester Glorieux uit Ronse was verdwenen. In 1860 werd het Weeshuis Depoorter opgericht met daarbinnen een apart leerwerkhuis. Dat mondde in 19808 uit in de oprichting van de vakschool Instituut Depoorter, dat eveneens werd genoemd naar Antonia Depoorter, een dochter uit een rijke familie van textielbaronnen met het hart op de juiste plaats. Vanaf 1930 werd het Technisch Instituut Depoorter voor secundair onderwijs steeds verder uitgebouwd, de lagere school kreeg de naam Basisschool Glorieux. Die is intussen binnen het Katholiek Onderwijs Ronse samengebracht tot één school, samen met de vroegere Sancta Maria Lager, onder de naam Campus Glorieux Lager.

Volledig scherm De laatste speeltijd op de vertrouwde speelkoer voor de leerlingen van Campus Glorieux Lager aan het BruulPark. Vanaf 1 september zitten ze op de Glorieuxlaan. © GEDR

Verouderd

Campus Glorieux Lager had tot nu nog steeds twee vestigingsplaatsen: in de Glorieuxlaan, waar het vroegere Sancta Maria is gehuisvest, en in de Sint-Pietersnieuwstraat, de thuishaven van de vroegere Basisschool Glorieux. Die laatste wordt nu verlaten. Alle lokalen, op het turnlokaal van meester Karel na, bevinden zich vanaf 1 september in de gebouwen aan de Glorieuxlaan. De leerkrachten van de fusieschool die hun loopbaan startten in de schaduw van het Bruulpark, kwamen op de laatste schooldag nog ‘s samen om afscheid te nemen. Erika Baeke (57) dronk met gemengde gevoelens een kopje koffie. “Ik heb de realiteit van de definitieve sluiting van de gebouwen tot nu altijd een beetje genegeerd, vrees ik. Maar nu kan ik er niet naast kijken. Het is een super initiatief om alle collega’s met een verleden in Basisschool Glorieux nog ‘s samen te brengen in onze vroegere leraarskamer maar het is ook emotioneel. We hebben hier veel meegemaakt, veel veranderingen zien gebeuren. Ik sta intussen zelf in de klas in de Glorieuxlaan maar eigenlijk maakt het niet uit in wat voor lokaal je staat. Het zijn de kinderen die tellen, niet de al dan niet verouderde lokalen. Ik ben hier meer dan dertig jaar geleden begonnen en het is nog steeds de mooiste job die ik me kan indenken.”

Verhuis

Ook zorgcoördinator Veerle Vanhoolandt begon 22 jaar geleden haar loopbaan in de Sint-Pietersnieuwstraat. “Mijn grootvader heeft op deze plek eveneens les gegeven maar dan aan het Technisch Instituut Depoorter, in het secundair onderwijs. Er hangt heel veel geschiedenis vast aan deze gebouwen waar duizenden leerlingen van alle leeftijden zijn voorbijgekomen. In één van de lokalen zijn we ooit begonnen met de namen te schilderen van de kinderen van de leerkrachten, die van mij staan er ook op. Net vandaag is ook mijn dochter afgestudeerd, die hier ooit is begonnen aan haar schooltijd. De cirkel is rond.”

Vanaf 1 juli begint de verhuizing van alle materiaal en meubilair naar de gebouwen in de Glorieuxlaan. Directeur Lieven De Langhe: “Alle voorbereidingen zijn getroffen, nu komt het eropaan om alles op een vlotte manier op de juiste plek te krijgen. Er is een heel schema uitgewerkt dat we op de eerste vakantiedag zullen proberen in daden om te zetten. In de loop van de komende jaren wordt dan ook de nieuwbouw gerealiseerd.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.