De Ronsenaars konden voor hun middernachtmis terecht in de gebedsruimte van Sint-Pieter: “Vroeger was het spurten om op tijd in de kerk te zijn”

De nachtelijke kerkgangers, zo’n zeventig, werden opgewacht door accordeonist Dany Limbourg (76) die ter begroeting kerstliedjes speelde op zijn trekzak. “De tijden veranderen”, zucht de gepensioneerde stadsambtenaar die al zijn hele leven een vertrouwd gezicht is in het socio-culturele leven van de Hermesstad én de Sint-Pietersparochie. “Ik ben zolang als ik mij kan herinneren present geweest op middernachtmissen. Traditie in de familie, heet dat. In de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 zaten de kerk stampvol al van een uur voor de aanvang. Dat ging toen gepaard met toneeltjes opgevoerd door de catechisten en een apart repertoire waarvoor koren maanden hadden gerepeteerd. Mogen zingen in de middernachtmis was een eer. Vandaag is dat allemaal veel soberder geworden. Gebrek aan tijd, gebrek aan mensen, een beetje gebrek aan interesse ook. De kerstavonden zijn nu eenmaal anders dan toen. Destijds was het bijvoorbeeld spurten om van de feesttafel op tijd in de kerk te geraken. Je hield dan van het aperitief tot de kalkoen constant de klok in de gaten en het dessert was meestal voor na de middernachtmis. Nu zijn we ouder geworden en moeten we al zien dat we tot middernacht wakker kunnen blijven. Corona heeft natuurlijk ook niet geholpen. Na de mis voorzien we vannacht daarom Glühwein, om iedereen met een warm gevoel huiswaarts te sturen. Er komen ook heel wat mensen van andere parochies naar Sint-Pieter afgezakt. Onze eigen trouwe misgangers komen op Kerstmis zelf.”