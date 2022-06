De Passage is dit weekend het decor voor zeldzame en hippe kamerplanten

PUP Plants organiseert pop-ups met hippe kamerplanten op verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel. De Passage in De Vrijheid biedt daartoe het ideale decor. “Deze keer breiden we ons aanbod uit met heel wat nieuwigheden in de plantenwereld”, vertelt Roxanne. “We zetten ook meer in op groen rondom het huis. We geven je graag inspiratie om je ruimte buiten - hoe groot of klein ook - zo biodivers mogelijk te maken. We denken daarbij aan terrasplanten, zaden en groene muren. Maar evenzeer aan verticaal groenten kweken, groene daken of een kleine fruitboom op je terras.”

Nieuw en zeldzaam

Elk jaar komen er nieuwe soorten planten op de markt. Sommige daarvan zijn zeldzaam. Roxanne: “Op de pop-up kun je de Philodendron Florida Beauty vinden, maar evengoed ook leuke plantjes zoals de hypoestes, maranta en monstera. De eerste editie van ons splinternieuwe PUP magazine is er ook. Dit magazine focust vooral op de verzorging van planten, maar interieurliefhebbers komen evenzeer aan hun trekken Tijdens de pop-up kan je al je vragen ook stellen aan de medewerkers, van interieurtips tot verzorgingstips. Neem gerust foto’s mee van jouw ‘sad plants’, ons team staat klaar om te helpen. Nieuwe groene vrienden gevonden? Aarzel zeker niet om te polsen naar de juiste verzorging.”

Enkel voordelen

Het is een heel goed idee om planten in je werkkamer of op je kantoor te plaatsen, vinden ze bij PUP Plants. Roxanne praat uit ervaring: “Kamerplanten blijven hot en happening, ze zorgen voor een aangenaam en fleurig gevoel in huis. Daarnaast verminderen ze stress en dragen ze bij aan een goed geheugen waardoor je beter presteert. Ook in de badkamer bewijzen heel wat kamerplanten hun nut. Zo kom je helemaal tot rust in een lekker warm bad, omringd door al het groen van van je eigen planten. Heb je niet veel plaats in huis? Kies dan voor hangplanten of combineer verschillende kamerplanten met elkaar in een hoekje van je woning.”

De pop-up van PUP Plants vindt plaats in De Passage in de Sint-Martensstraat in Ronse en kan je gratis bezoeken. op zaterdag 4 juni en zondag 5 juni, telkens van 10 tot 18u.