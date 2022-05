Voor dit project werden alle ouders uitgenodigd voor een creatieve verwerking van een leuk prentenboek door de kleuterjuffen. De ouders konden daar samen met hun kinderen van genieten en er vooral inspiratie in vinden. Daarnaast konden ouders zich inschrijven voor een workshop rond voorlezen bij de taal- en leescoach van de stad, Eveline Baelde. Dat gebeurt op dinsdag 10 mei als de ouders een rondleiding op maat krijgen in de bibliotheek. In afwachting gaf Eveline ook al wat tips mee aan de ouders.

Directrice Katty Vanhoecke onderstreept het belang van een goede basis aan taalkennis bij de kleinsten. “Met dit voorleesproject willen we bij de gezinnen thuis een echte leescultuur te creëren. Het is immers van cruciaal belang om ook buiten de schooltijd aan de kinderen voor te lezen. Het boekenaanbod van onze stedelijke bibliotheek biedt daar alle kansen toe. We proberen er de ouders ook van te overtuigen om hun moedertaal daarbij te gebruiken. Hoe sterker die thuistaal ontwikkeld is bij de kleuters, hoe makkelijker ook de overgang naar het Nederlands zal kunnen gebeuren.”

De school en het onderwijsopbouwwerk SAAMO bundelen samen met de stedelijke bibliotheek al een aantal jaar de krachten om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Ook de Vlaamse Overheid voorziet daarvoor subsidies.