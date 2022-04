De massa was present op een zinderend Lentefeest van de Bommels. “En waarom zouden we ook daar geen jaarlijkse traditie kunnen van maken?”

Op vrijdagavond was er in zaal COC al een kidsparty en een druk bijgewoond Knaldrangfeest om in de stemming te komen. Zaterdag kreeg de politie versterking van andere korpsen om alles in goede banen te leiden. Men verwachtte immers door het goede weer en het lange wachten in de voorbije twee jaar veel volk voor de avondstoet. Dat was ook het geval. In de centrumstraten stonden de toeschouwers rijen dik.

Volledig scherm Het afsluitende vuurwerk zorgde voor de apotheose van het Feest van de Bommels en het het begin van een lange nacht. © GEDR

Carnaval in mei?

Er waren geen groepen of fanfares van buiten de stad uitgenodigd voor het Feest van de Bommels. De Ronsische Bommelsverenigingen toonden zich echter van hun beste kant en zorgden voor een aaneenschakeling van zeer vrolijke en creatieve acts. De Clubmannekens en De Kadeitchiest bijvoorbeeld hadden kosten noch moeite gespaard, ‘t Aperitiefke was als vanouds vindingrijk in de eenvoud. Het overheersende gevoel was er vooral één van geluk dat het weer allemaal samen kon. Er werd hier en daar zelfs geopperd dat zo'n lenteversie van de Bommelsfeesten misschien niet zo’n slecht idee was. André Onijn, voormalig speaker van de Bommelsfeesten, erelid van de Raad der Bommels en gewezen voorzitter van de Stichting Ephrem Delmotte: “Ik heb geschreven documenten van de geestelijke vader van de Bommelsfeesten Ephrem Delmotte uit de jaren 1950, waarin hij zelf voorstelt om naast Zotte Zaterdag en Zotte Maandag in januari, ook een carnaval te organiseren in de maand mei. Dat had dan moeten samenvallen met het Bloemenfeest dat destijds plaats vond. Zotte Zaterdag is er daadwerkelijk gekomen, dat lentecarnaval is nooit gerealiseerd. Misschien is dat nu toch een optie. Delmotte was een man die leefde voor de folklore, die zou dat zelf wel hebben zien zitten, denk ik.”

Veel sfeer

In afwachting gingen de Bommels voluit voor een zeer geanimeerde stoet langsheen het traditionele parcours. Die werd geopend door de Thebaanse trompetten en de reuzendragers, met Koningin Evi en Koning Jacky van De Renteniers in hun kielzog. In sommige straten was het uitkijken met de tractoren en vrachtwagens. Op de Grote Markt werden ze opgevangen door ceremoniemeester Franky Vercruysse. De groep Swoop en Natasja Poels zorgden daar voor de muzikale animatie. De organisatoren telden dan al zowat 6.000 toeschouwers. De playbackshow van het koningspaar, normaal enkel te zien op de verkiezingsavond, kreeg zo heel wat meer belangstelling dan in normale omstandigheden. Het was de perfecte aanloop naar het afsluitende vuurwerk dat tegen de achtergrond van het stadhuis werd afgeschoten. Het spektakel duurde eindeloos lang en kon rekenen op een staande ovatie van de aanwezige massa.

Waarna een lange nacht begon in de Ronsische kroegen en de stadsfeestzaal COC waar de horeca-uitbaters een extra feestje hadden voorzien.

Zondagnamiddag wordt het Feest van de Bommels in beperkte kring afgesloten met de verbranding van de Zatte Bommel en de uitslag van de wedstrijd om de mooiste Bommelsgroep in een wel zeer bijzondere zaterdagvondstoet. Waarna men kan beginnen aan de voorbereidingen van de Bommelsfeesten van januari 2023.