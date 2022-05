De Maatschappij der Dragers van Sint-Hermes kijkt met een gezegend vaandel uit naar de Fiertel op 12 juni

Nadat ze recent in Rome waren voor de onthulling van een gedenkplaat op de begraafplaats van Sint-Hermes én een bezoek aan paus Franciscus, verzamelde de Fiertelfamilie op Onze-Lieve-Heer Hemelvaart opnieuw voor weer een plechtig moment. In de Sint-Hermesbasiliek werd het praalschrijn uitgestald en zegende rector T’Joen het gloednieuwe vaandel van de Maatschappij der Dragers.

Voorzitter Wim Vandevelde: “In oktober 2020 kreeg onze Maatschappij der Dragers van de Vlaamse Heraldische Raad een wapenschild uitgereikt. We wilden dat nog meer uitstraling geven met een stijlvol vaandel. Voor de creatie ervan werkten we samen met het gerenommeerde huis ARTE/Grossé uit Brugge. Alvorens over te kunnen gaan tot de productie van het vaandel was er heel veel overleg nodig over kleuren, stoffen en de afwerking. Het borduurwerk van het schrijn, de bellen, de stola, de wapenleuze en de adelaar werd tot in de details uitgewerkt. Om tot die verfijnde afwerkingsgraad te komen, was geduld en vakmanschap nodig. Het vaandel is 170 cm hoog en 100 cm breed. Het geheel werd geborduurd met een applicatie van satijn. Het wapen is verwerkt op geel fluweel en het schild werd met gouddoek afgewerkt. Voor de financiering van dit vaandel werd beroep gedaan op de eigen middelen van dragers en belders.”

Op vrijdag 27 mei organiseren Davidsfonds en Marnixring een gespreksavond rond de toekomst van de Sint-Hermesommegang in CC De Ververij in de Zuidstraat. De toegang bedraagt 5 euro en de deuren gaan open om 19 uur.