De Leestassen van Campus Glorieux Lager in Ronse moeten kinderen én ouders weer zin doen krijgen in lezen: “Essentieel om thuis een leescultuur te ontwikkelen”

RONSE Actiegroe­pen laten experten aan het woord over PFAS-vervuiling in en rond de Molenbeek

Op woensdag 21 september om 19.30 organiseren de actiegroep Climaxi en Milieufront Omer Wattez, in samenwerking met buurtbewoners en Bond Beter Leefmilieu, een avond over de PFAS-vervuiling in en rond de Molenbeek. De Oude Brouwerij De Keyser in de Priestersstraat is de plaats van afspraak.

15:39