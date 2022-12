De koningsmedaille en de pin zijn er al, de Bommels kunnen aftellen naar 7 januari voor een zot carnavalsweekend

Het was al van december 2019 geleden dat er nog ’s een officieel startschot werd gegeven voor échte Bommelsfeesten in het begin van januari. Ignace Michaux, zelf Bommelskoning in 2008 en sedert 2012 als schepen bevoegd voor de Bommelsfeesten, heeft ook als burgemeester de supervisie over het eerste carnaval van Vlaanderen niet uit handen gegeven. “Ik weet niet wat het zwaarst is: de Bommelsfeesten beleven als koning of als burgemeester. Ik weet wel dat we ons helemaal gaan smijten in dienst van het koningspaar.”

Disney

Dat koningskoppel is Mathieu D’Hondt en Daphné Van Driessche van De Bollekies. Zij mochten aan de leden van Bommelsfamilie de traditionele attributen overhandigen. De koninklijke medaille werd dit keer ontworpen door Gert Crispyn, docent aan de Kunstacademie Vlaamse Ardennen. Die vond het geen evidente opdracht. “Ik werk niet graag op bestelling, meestal ga ik niet in op dat soort vragen. Maar het zijn natuurlijk wel de Bommels. En bovendien mocht ik me laten inspireren door de magie van Disney, dat hielp. Vandaar dus het ontwerp dat verwijst naar Mickey Mouse. Er zit ook een gemaskerde nar bij die refereert aan de populaire superhelden en ik heb met veel bolletjes ook de groepering van de vorsten onder de aandacht willen brengen. Zusterstad Kleve ziet haar wapenschild verwerkt in de medaille, weliswaar zonder dat ik de naam vermeld. Dat vond ik niet passen want het zijn tenslotte Ronsese feesten.”

Volledig scherm Koning Mathieu en koningin Daphné met gevolg: aftellen naar 7 januari. © GEDR

Zot weekend

Cartoonist Glenn Elet tekende voor het ontwerp van de Bommelspin en zette daarvoor een energieke en dansende nar neer, omgeven door de groene R’s van de Ronsese verwelkomingsaffiches. “Het is een eer om dit te mogen doen, ook al werk je binnen bepaalde grenzen. Het blijft wel altijd afwachten of datgene wat je in gedachten had ook echt zal te zijn zien in het uiteindelijke resultaat. Het valt in deze mee, de nar kan straks in al zijn zotheid de straat op!”

Dat gebeurt dan officieel vanaf zaterdagochtend 7 januari als om 10 uur het naamplaatje van het nieuwe vorstenpaar wordt bijgehangen aan de Zottenmuur in Oude Vesten. Om 11 uur geeft burgemeester Michaux de sleutels van de stad aan koning Mathieu en koningin Daphné en nemen de Bommels de macht over tot maandagavond 9 januari als om 23 uur de Bommelspop wordt verbrand op de Grote Markt.

In alle bussen wordt net voor Kerstmis een folder gedropt met alle praktische info over het Bommelsweekend.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.