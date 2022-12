De kerstboom van La Roche schittert op de Grote Markt van Ronse: een verhaal van verbinding tussen twee steden

De burgervader van de Ardense stad aan de Ourthe in de provincie Luxemburg had ook zijn schepen Sophie Mollan meegebracht. “Het was een lange rit naar Ronse, vooral ook omdat we op de radio de voetbalwedstrijd tussen de Rode Duivels en Kroatië konden volgen en dat was bepaald enerverend”, moest de eregast op het stadhuis nog wat bekomen van de emoties, net zoals enkele Ronsische schepenen overigens.

Maar alles is relatief, zeker voetbalverdriet. Dat onderstreepte Guy Gilloteaux in zijn gelegenheidswoordje, helemaal in het Nederlands, voor het aansteken van de verlichting in de kerstboom. Hij herinnerde eraan dat zijn stad twee keer werd getroffen door watersnood in die julimaand van 2021. Een keer door de zware regenval, kort daarna door de Ourthe die buiten haar oevers trad. “We konden zeer snel rekenen op hulp vanuit Ronse waarmee we onder meer via de Bommels goede relaties hadden. Ze hebben niet getwijfeld om ons te komen helpen, wij hebben niet getwijfeld om jullie deze kerstboom cadeau te doen.”

De boom werd versierd door de stadsdiensten op aangeven van Koen Eeckhout. Het rapport is unaniem: het is niet enkel een prachtig verhaal van solidariteit en verstandhouding, het is ook een mega mooie kerstboom geworden.