De Kadeitchiest waren de mooiste in de voorbije Bommelsstoet, verenigingen maken een statement op de prijsuitreiking

De Stedelijke Raad der Bommels had de Bommelsverenigingen zondagmiddag voor de proclamatie uitgenodigd naar het COC. Per groepering mochten er tien leden deelnemen aan de receptie. Dat was echter niet naar de zin van de verenigingen. Die hadden eerder al vraagtekens hadden gezet bij de beslissing van de Raad om slechts twee van de vijf jongeren die bij hen stage liepen ook te aanvaarden als raadslid . Daarom daagden enkel de voorzitters van de Bommelsverenigingen op in het COC om meteen na de officiële proclamatie op te stappen. Een zeer ongemakkelijke situatie en confronterend voor de aanwezige raadsleden, zo vertelt ons een aanwezige.

De Bommelsverenigingen organiseerden na de middag wel hun eigen Feest van de Groepen in ‘t Kapittel waar de proclamatie zonder de leden van de Raad der Bommels nog ‘s werd overgedaan en er wel werd gejuicht om de winnaars van De Kadeitchiest die met het thema ‘De vierkies muihen were aot eure kot’ het hoogst scoorden. Zij gingen nipt De jarige Clubmannekes vooraf die hun 40 jaar bestaan in de kijker zetten. The British Guards vervolledigden het podium met de spoken en spokenjagers van The Ghosbusters.

En hoe moet het nu verder met de werking van de Bommels zelf? “Er zal dringend deftig moeten worden gepraat met iedereen die de Bommelsfeesten in het hart draagt”, klinkt het.