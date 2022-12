De gelovigen doen een truitje meer aan als ze naar de mis komen: “Dit is het medicijn dat mij gezond houdt”

Er lag begin november een voorstel op het tafel in het Centraal Kerkbestuur om alle erediensten de komende winter te houden in één kerk, de Sint-Hermesbasiliek. Maar daar hadden de diverse parochieverantwoordelijken (nog) geen oren naar. Omdat iedereen zijn steentje moet bijdragen, werd dan maar beslist om in alle kerken, de temperatuur te beperken tot 12 graden. Frisjes, maar als het moet, dan moet het. Er is nu, een maand later, niet het gevoel dat de gelovigen sedertdien hebben afgehaakt.

Rector Michel T’Joen: “De trouwe kerkgangers hebben zich gekleed naar de nieuwe toestand, zo is mijn indruk. Mensen die het wat lastiger hebben en sukkelen met een wankele gezondheid, haken wel sneller af. Maar dat zou bij een hogere temperatuur wellicht ook het geval zijn geweest. Ik zie dat op de diverse parochies waar ik kom. Ik heb ook mijn preek niet aangepast omdat het nu wat frisser is dan normaal. Ik hou het sowieso al kort maar inhoudelijk onderbouwd. De actualisering van het evangelie is een centrale opdracht waarop gelovigen recht hebben, dat moet je niet op een drafje doen.”

Elke dag een mis

Simon Gasthuys (76) uit Ronse is een dagelijkse kerkganger en dat al vele jaren. Ook tijdens de vieringen in de week is hij op post. “Dat is het medicijn dat mij gezond houdt. Ik kom zeer vaak naar de Sint-Hermesbasiliek maar ik ga ook al ’s naar Oudenaarde. Dat de temperatuur nu wordt beperkt tot 12 graden, vind ik helemaal geen beletsel. Ik trek gewoon een truitje meer aan, zo erg is dat niet. Ik heb ook alle begrip voor de maatregel, we moeten met zijn allen doen wat we kunnen in deze crisistijd. Ik hoor de rector ook zeer graag preken. Hij heeft de gave van het woord en wat hij vertelt is betekenisvol. Voor mij moet hij zich vanwege de kou niet inhouden en hij zal dat ook niet doen, denk ik.”



Bij het echtpaar Daniël Vandenhoucke (84) en Godelieve Liveyns (81) uit Ronse, dat in september zijn diamanten bruiloft heeft gevierd, zijn de meningen verdeeld. Godelieve: “Wij zijn allebei trouwe kerkgangers maar sedert de thermostaat op 12 graden staat, heb ik afgehaakt. Dat is mij iets te fris.”

Daniël gaat wel nog elke week op zondag. Hij trekt iets warmere kledij aan. “Het valt wel mee met de koude. De ene keer is het ook al frisser dan de andere. En af en toe kun je ook profiteren van andere gebruikers voor wie de verwarming wel hoger heeft gestaan. Na concerten bijvoorbeeld.”

Bijdragen

Rector T’Joen bevestigt dat: “Er was onlangs een kinderkorenfestival in de Klijpekerk, waar er is bijgestookt. De organisatoren hebben die extra kost ook vergoed. Maar voor de recente Sint-Barbaraviering in de basiliek, hebben we de verwarming op 12 graden laten staan en niemand had daar last van. De minieme verwarming breekt toch ook wel de koude van buiten. Het blijft een aanbod. Wie meer warmte wenst, moet daarvoor een financiële bijdrage leveren.”

Quote Voor een concert hebben we de verwarming verhoogd tot 16 graden. Anders kon de pianist niet spelen vanwege verkleumde vingers Pastoor Stefaan Minnaert

Kapot

Op de Sint-Martinusparochie zit men met een groter probleem. Daar is de verwarming enkele weken geleden op nul gezet nadat de penningmeester de energierekening had ontvangen. Bij de heropstart bleek er iets fout met de thermostaat en daar wordt nu aan gewerkt. Pastoor Stefaan Minnaert: “Bovendien zijn er ook werken uitgevoerd aan onze sacristie en aan de winterkapel. We moesten daardoor ook de erediensten tijdens de week houden in de grote kerk. Door de manuele bediening halen we nu tot acht graden. Dat was wel een probleem voor de pianist op het voorbije concert van serviceclub Spectrum. Die kon niet behoorlijk spelen omdat hij verkleumde vingers had. We zijn toen toch tot 16 graden geraakt, de factuur is bestemd voor de organisatoren. Maar doorgaans hebben de mensen daar weinig problemen mee. Weinigen haken af, of het is door ziekte. We zitten op een aantal parochies natuurlijk met grote kerkgebouwen. Dat is anders op een parochie als Sint-Pieter, waar het kerkgebouw een school is geworden met daarin een gebedsruimte.”

