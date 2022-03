De Fietsersbond trekt zich weer op gang na de gedwongen coronastilte: “Vooral werken aan een grotere naambekendheid”

Van de afdeling Ronse van de Fietsersbond zijn een vijftigtal gezinnen lid. De ambitie is om dat aantal te vergroten. “We moeten een groter publiek kunnen bereiken met onze vereniging. Dat is één van de werkpunten”, zegt Philippe Haustraete. “Daarnaast willen we ook gelijkgestemden opzoeken en de krachten bundelen om een aantal doelstellingen te realiseren. In het verleden hebben we twaalf knelpunten in kaart gebracht en doorgegeven aan het stadsbestuur. Voor een aantal daarvan is een oplossing uitgewerkt. Maar de verkeersveiligheid voor de fietser is nog lang geen feit. Uiteraard moet je alles bekijken binnen zijn context en de haalbaarheid van de voorstellen checken. Net daarom is een actieve Fietsersbond een noodzaak. De feedback van wie dagelijks met de fiets in het verkeer komt, moet de basis vormen voor een efficiënt beleid.”

Respect

Voorzitter Marc Bruylandt is intussen verhuisd uit de Sint-Hermesstad en maakt geen deel meer uit van het bestuur. Dat is nu samengesteld uit Dirk De Jonghe, Philippe Haustraete, Yari Gielen, Eddy Vandewalle, Ludwig Desmet, Martine De Deken, Annemie Van Acker en Patrick Beirnaert. “Essentieel voor een veilig verkeer is het respect dat de diverse weggebruikers opbrengen voor mekaar. Daar begint en eindigt eigenlijk alles mee. Het is ook een kwestie van opvoeding. Er is in deze stad al veel gebeurd om het fietsen comfortabeler en veiliger te maken. We werken daar verder aan door concrete situaties in kaart te brengen. Maar automobilisten moeten willen meedenken met de zwakke weggebruikers en omgekeerd. Dat bereik je niet alleen met infrastructuur, wegmarkeringen en andere aanduidingen. Dat is een basishouding. Daar willen we veel mensen warm voor maken. Ieder heeft recht op zijn plaatsje in de verkeersstroom. Als we daarvan uitgaan, zetten we grote stap vooruit.”