De Cercle Emile Verhaeren is een halve eeuw in het Frans bezig in faciliteitenstad Ronse: “Absoluut a-politiek en met de focus op niets anders dan cultuurbeleving”

Albert De Cordier nodigde op 22 maart 1972 veertig Franstalige stadsgenoten uit bij hem thuis. Ze moesten de spreekbuis worden van, wij citeren, “des milliers de francophones dispersés et perdus dans la masse”. Als inspiratiebron werd de dichter Emile Verhaeren gekozen, van Vlaamse origine en geboren in Sint-Amands bij Puurs maar schrijvend in het Frans.

De eerste voorzitter was Gustave Van Balberghe, vandaag 99 jaar en nog steeds paraat. “Er waren in het begin van de jaren ‘70 wel nog activiteiten voor de Franstaligen maar ze werden na 1963 en de invoering van het faciliteitenstatuut steeds zeldzamer. Nochtans werden toen nog altijd 25 procent van de identiteitskaarten in het Frans afgeleverd. De Rotary gaf in die tijd voorstellingen van Exploration du Monde en er kwamen in samenwerking met de Université Libre de Bruxelles ook gastsprekers lezingen geven. Maar de vrees was dat de vlam stilaan zou uitdoven. Dat konden we niet laten gebeuren. Met de Cercle Emile Verhaeren wilden we absoluut a-politiek werken en enkel het culturele leven onder de Franstaligen activeren.”

Van Zitrone tot Frimaut

Over de naam werd 50 jaar geleden ook even gediscussieerd. “Sommigen kozen voor Maurice Maeterlinck, een geboren Gentenaar uit een Franstalig milieu die in het Frans schreef en de Nobelprijs voor Literatuur won in 1911. Maar Verhaeren paste beter bij onze doelstellingen en het beeld van de Vlaming die het Frans gebruikt voor culturele doeleinden. Er is dan ook veel georganiseerd door de Cercle in de voorbije halve eeuw.”

In de lijst activiteiten veel voordrachten door klinkende namen als journalist Léon Zitrone, sportjournalist Luc Varenne, TV-figuur Alain Decaux, zakenman Jean Gandois of astronaut Dirk Frimaut. Er waren in de prachtige zaal van Feestpaleis theatervoorstellingen door de Brusselse Compagnie des Galeries en het Théâtre National de Belgique, naast muziekconcerten door Les Compagnons de la Chanson en pianorectitals door Pierre-Alain Volondat.

Volledig scherm Vlnr: Gustave Van Balberghe, Marie-Ange Ketels en Michel Ferrant met enkele stukken uit de archieven van de Cercle Emile Verhaeren. © GEDR

Feestbanket en dan...

Huidig voorzitter Marie-Ange Ketels nam in 2005 de fakkel over: “Toen waren de gouden tijden dat we tot duizend leden telden en een trouw publiek ons volgde, wel al eventjes voorbij. Die leden waren overigens niet enkel Franstaligen. De concerten of theatervoorstellingen trokken een breder publiek aan. Veel Ronsenaars keken toen bijvoorbeeld ook naar de Franstalige TV-zenders. We deden ook veel uitstappen, dat was wel eerder iets voor een meer beperkte kring. Vandaag organiseren we nog steeds voordrachten en muziekavonden. Ons ledenaantal is geslonken tot zo’n honderdtal. Dat fenomeen heeft niet onmiddellijk met de taal te maken, ook de Vlaamse culturele verenigingen stellen vast dat met name de jongeren afhaken. We willen ook graag samenwerken met de Nederlandstalige cultuurfondsen. Met het Willemsfonds hebben we bijvoorbeeld al een tweetalige middagvoorstelling georganiseerd over Emile Verhaeren. We zijn ons ook al ’s gaan presenteren op de cultuurraad in Ronse maar daar is achteraf geen reactie op gekomen. We doen echter verder, ook na een halve eeuw. Op 24 april is er een groot feestbanket in Salons Remington om onze verjaardag te vieren. En dan kijken we verder vooruit. Hoe ver, dat zien we dan wel weer.”