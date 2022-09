De bevrijding van Ronse wordt herdacht met een derde Liberation March in het spoor van het Inns of Court Regiment

Het Inns of Court Regiment werd opgericht in mei 1932 maar heeft een geschiedenis die teruggaat tot in 1584. Op D-Day 6 juni 1944 landde een deel ervan op Juno Beach in Normandië en nam het deel aan de bevrijding van Europa. Dat deed het regiment met pantserwagens in verkennende opdrachten. In die hoedanigheid reed het op 3 september Ronse binnen langs wat sedertdien de Engelsenlaan heet. Er waren ook twee Ronsenaars bij die dienden in de Brigade Piron, naast de leden van het Ronsische verzet.

Gefascineerd door WO2

Geïnspireerd door de VRT-reeks en het gelijknamige boek De Bevrijding van Vlaanderen van televisiemaker Arnout Houben, vatte Ronsenaar Grégoire Debruyne het plan op om het traject van de bevrijders over te doen. Grégoire is immers gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog. Zijn eigen overgrootvader Fernand Deuninck was één van de oprichters van de Vlaamse afdeling van Les Insoumis, de gewapende verzetsstrijders waarvan Grégoire vandaag de Ronsische voorzitter is.

Samen met Pieter Nuytten en Frederique Heyerick deden ze dat een eerste keer op 14 augustus 2020. Dat gebeurde toen, omwille van corona, in alle stilte en discretie.

“Het was een eerbetoon aan de Britse bevrijders en de duizenden Belgische oorlogsvrijwilligers die in allerlei groepringen actief waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Velen van hen zijn overleden terwijl ze vochten om onze democratie in stand te houden”, zegt De Bruyne. “We wilden in 2020 eigenlijk in eerste instantie naar Schotland gaan om daar de monumenten te bezoeken van de commando’s. Dat kon toen niet, vandaar het alternatief van een voettocht. Omdat we in volle coronacrisis niet te veel volk op de been wilden brengen, hebben we er toen voor gekozen de tocht niet in beeld te brengen via sociale media en het eerbetoon eerder stil te houden. Toch kregen we veel respons.”

Pieter Nuytten en Grégoire De Bruyne (links) op het einde van hun eerste Liberation March in augustus 2020 bij het oorlogsmonument.

Via Doornik en Velaines

Omdat er veel positieve reacties kwamen, volgde er in 2021 een uitgewerkte versie die ook dit jaar weer wordt verdergezet in een organisatie van de stad Ronse en de lokale afdelingen van diverse verengingen: het Eenheidsfront Ronse, de Koninklijke Nationale Federatie van Oorlogsvrijwilligers, verzetsgroep Les Insoumis en de Nationale Strijdersbond.

Grégoire: “De tocht is zo’n 40 kilometer lang en begint net over de grens in het Noord-Franse Camphin-en-Pévèle. Via het Brits monument in Hertain gaan we naar Doornik waar we om 9 uur worden opgewacht door het stadsbestuur in de legerkazerne. Een uur later gaan we verder om tegen de middag in Velaines aan te komen voor een rustpauze. Via Arc-Wattripont bereiken we dan Ronse tegen 17 uur waar we om 17u30 worden opgewacht door het stadsbestuur aan het monument in de Engelsenlaan.”

Aan het monument op de Engelsenlaan vindt zaterdag een plechtigheid plaats om 17u30.

Zonneman

Tijdens de tocht gaan de deelnemers gekleed in de authentieke gevechtskledij van toen en worden ook de vaandels meegedragen. Om 17u30 vindt aan het oorlogsmonument ook een plechtigheid plaats waarna het om 18 uur stoetsgewijs naar het stadhuis gaat. Onderweg is er echter nog een halte in de Abeelstraat, aan het monument waar op 3 september 1944 de negenjarig Eric Zonneman werd neergeschoten door vluchtende Duitse soldaten.

Voorzitter Dominique Delusinne van de Nationale Strijdersbond Vlaamse Ardennen: “We zijn zeer gelukkig dat jonge mensen zoals Grégoire De Bruyne het initiatief nemen om dergelijke plechtigheden kleur te geven. Ze zien er op hun manier op toe dat de gebeurtenissen van toen geen abstract begrip worden maar tastbaar blijven. Deze Liberation March verdient dan ook onze steun.”

